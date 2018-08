FOOT : MHSC vs. SAINT-ETIENNE

publié le 16/08/2018 à 10:01

Cette saison encore, Fun Radio Méditerranée vous offre vos places pour supporter le Montpellier Hérault Sport Club en Ligue 1 !



Cette semaine, c’est la 3ème journée, on reçoit Saint-Etienne samedi à 20h !



Écoutez Fouco sur Fun Radio Méditerranée entre 12h et 16h pour gagner vos places et emmener vos potes ou votre famille au stade de la Mosson !

Dès que vous entendez le Signal du Smash Fun, appelez le standard au 04 67 602 625.

MHSC

Ou jouez ici

Fun Radio Méditerranée supporter numéro 1 du MHSC !