Frigo Solidaire cherche commerçant nancéien

Elles prospectent depuis 5 mois. Cinq étudiantes en troisième année de licence d’administration économique et sociale sont à la recherche d’un commerçant nancéien motivé à accueillir un Frigo Solidaire. Une initiative lancée dans le cadre d’un projet collectif réalisé pour leurs études.

Pour mener à bien leur mission, elles se sont rapprochées de l’association des Frigos Solidaires à Nancy qui a déjà mis en place un réfrigérateur dans la cité ducale.

Le concept : un frigidaire en libre-service, accessible à tous. « Le rôle du commerçant est de sortir le frigo le matin, le rentrer le soir et veiller à sa propreté. Il est équipé de roulettes », détaille Hapsatou Dieng, une des membres du collectif.

Le groupe d'étudiantes s'est rapproché des membres de l'association nancéienne Les Frigos Solidaires

L’objectif est double : aider les plus démunis et réduire le gaspillage alimentaire. « Il est possible d’y mettre les invendus ou les produits proches de la péremption ou encore des conserves ou des paquets de pâtes », liste la jeune femme.



Si tout est financé par l’association et notamment les produits nettoyants comme le gel hydroalcoolique ou les lingettes désinfectantes, les commerçants restent frileux en cette période de pandémie. Une raison supplémentaire pour les étudiantes nancéiennes de continuer d’appeler à la mobilisation : « La crise a augmenté la précarité. Il y a des étudiants qui ne mangent pas trois repas par jour car ils ont perdu leur job. Il est urgent de trouver un commerçant.»

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le groupe de bénévoles sur la page Facebook Les Frigos Solidaires Nancy