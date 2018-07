FUN PREND LE CONTROLE @ L'OCCASION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE WAKEBOARD A TOULOUSE

publié le 02/07/2018 à 06:47

Championnats de France Wakeboard

Durant les 3 jours du Championnats de France de Wakeboard, le Ski club de la Péniche vous offre tous les soirs une soirée festive en bord de Garonne.



Rendez-vous Quai de de la Daurade à Toulouse pour l'édition 2018 des Championnats de France FFSNW de Wakeboard & Wakeskate Bateau sur la Garonne.



Au programme les meilleurs rideuses et rideurs français en, Wakeboard, Wakeskate et Para-Wakeboard



PLUS D'INFOS : Consultez le ski club de la péniche





FPLC WAKEBOARD

SOIRÉE FUN RADIO MIXEE PAR ETHAN

Pour le samedi soir, retrouvez Ethan de Fun Radio en mixe dès 21h



- GRATUIT SUR INVITATIONS -

RETIREZ VOS INVITATIONS

Les bracelets pour l'entrée sont à retirer auprès des adhérents du Ski club de la Péniche ou dans les clubs affiliés à la FFSNW ou en remplissant le formulaire ci-dessous