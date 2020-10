Fun Radio Atlantique vous offre une PS4 !

publié le 02/10/2020 à 16:00

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantiquevous offre votre PS4 + 2 jeux grâce à L'Australian Café!



Australian Café Nantes (Hangar à Bananes) Crédit : Article > Corentin HUOT

L'Australian Café, c'est LA référence des jeunes Nantais pour sortir le soir! Situé sur le Hangar à Bananes (juste après Canaille), c'est un bar-ambiance où vous serez accueillis par une équipe au top (A D, Alex, Paul Stève...), une vraie petite famille aux petits soins !

Un accueil chaleureux, avec aussi bien sûr, les musiques parfaites pour faire une bonne soirée Nantaise ! Des soirées généralement électro, house, mais aussi des DJ quasiment chaque soir ! En bref: des concerts, des Dj's, mais surtout...beaucoup d'amour ! Prenez place, L'Austra', c'est comme à la maison :)

Comment gagner ma PS4 ?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et gagnez votre PS4 + 2 jeux, livrée par l'équipe de Fun Radio Atlantique et de L'Australian Café en personne chez vous !

Pour augmenter vos chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Vous pouvez aussi télécharger l'application Fun Radio sur Android et Ios, puis sélectionnez votre ville (Nantes ou Saint-Nazaire) pour être sûr de ne pas louper le signal du Smash Fun!

Et si t'adores ça ,sur PC ça se passe par ici: tunein.com

Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Atlantique (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Loire-Atlantique)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Atlantique)





Quelle autre radio vous livre chez vous une PS4 ? C'est à gagner avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint Nazaire!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 02 Octobre 2020.

1- Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.



2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

3- En cas de soucis matériel ou technique sur le lot remporté, c'est la responsabilité du partenaire (Australian-Café) qui est engagée.