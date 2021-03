Fun Radio Atlantique vous offre votre drone

publié le 05/03/2021 à 16:00

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantique et Reflet du Mondevous offrent votre micro drone!

Ce micro drone est un modèle facile à prendre en main et évolutif.

Grâce à son format compact, il est adapté pour une utilisation en intérieur mais pourra aussi être utilisé à l’extérieur, lorsque le vent ne dépasse pas Force 4. Grâce à son protecteur d’hélices, vendu séparément, ce Micro Drone sera idéal pour l’apprentissage du pilotage de drone. Vous n’aurez plus à craindre les chocs !

Jxd micro drone

Caractéristiques principales :

Comment gagner mon drone ?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et gagnez votre micro drone!

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!



Bonne chance la famille!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 12 Mars 2021.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.