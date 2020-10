Fun Radio Atlantique vous offre votre montre Ice Solar Power

publié le 30/10/2020 à 17:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et Ice Watch vous offrent vos montres Ice Solar Power!



> ICE solar power - Fun Radio Atlantique Crédit Image : dailymotion | Date : 27/10/2020

Les montres ICE solar power marquent le début d’une nouvelle ère : Conçues pour fonctionner durablement à l’aide d’une énergie renouvelable disponible partout et tout le temps, les montres ICE solar power deviennent l’icône d’un changement: celui d’un pas vers une production plus responsable et soucieuse de l’environnement!

Bye bye la pile traditionnelle à renouveler régulièrement ! Il est l’heure d’opter pour une montre rechargeable à l’infini. Fashion, minimalistes et colorées, les montres ICE solar power prouvent qu’il est possible de consommer plus intelligemment, sans pénaliser son style ou la planète !

Découvrez tous les modèles et infos sur le site: ice-watch.com

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 722 531 71 et gagnez votre montre Ice Solar Power!

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, en vacances sur la Côte Atlantique ou au travail:Que vous soyez à Saint-Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Vous pouvez aussi télécharger l'application Fun Radio sur Android et Ios, puis sélectionnez votre ville (Nantes ou Saint-Nazaire) pour être sûr de ne pas louper le signal du Smash Fun!

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 06 Novembre 2020.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.