Fun Radio Belfort présente Le Trail des Ducs 2020 !

Quel est l'événement ?

Le trail des ducs est une course organisé par le Pays de Montbéliard Triathlon. Rendez vous les 14 et 15 novembre pour l'édition 2020 avec Fun Radio Belfort !



3 distances au programme :

MISENJAMBUS - 7KM

La Misenjambus est la course du samedi après-midi. Vous partirez du fameux théâtre gallo-romain de Mandeure et monterez par un parcours sineux jusqu'au Belvédère de Mandeure avant de redescendre. Avec 7km et un D+ 200m, la misejambus est la course la plus accessible du Trail des Ducs chez les Romains. Elle est à la portée des débutants en Trail et pourrait même n'être qu'une mise en jambe pour les plus athleticus d'entre vous qui souhaiteraient également participer à une course du dimanche.



POINTDECOTUS - 17KM

Le Pointdecotus est notre course moyenne distance (17km pour un D+400m). Le départ se fera du complexe sportif des Longines à Valentigney, vous longerez le Doubs par un sentier de pécheur avant de remonter sur le bois de Saint-Symphorien et la bordure du site PSA de Belchamp. Vous redescendrez ensuite jusqu'au théâtre antique de Mandeure avant de traverser les bois jusqu'à Bondeval. Ouvrez l'oeil, des sculptures fantaisistes vous observeront... Vous redescendrez enfin par le bois du Bannot jusqu'à Beaulieu. Ce parcours nécessitera un entrainement régulier en couse à pied pour éviter les points de cotés.



JAIMALAUXJAMBUS - 27KM

27km et D+800m, le Jaimalauxjambus est le parcours réservé aux traileurs les plus aguerris, certaines côtes assez raides pourront entrainer une accumulation d'acidelactix dans vos jambus... Le début du parcours est commun au circuit du 17km, vous bifurquerez après le théâtre gallo-romain pour monter jusqu'au belvédère de Mandeure. Vous descendrez ensuite dans la côte de Champvermol (zone Natura 2000) avant de remonter à proximité du motocross de Mandeure. Après un passage à proximité d'Ecurcey, un parcours en montagnes russes dans les combes vous amenera jusqu'au lieu-dit du Haut des Bois. La traversée des bois qui s'en suit vous mènera sur une piste de VTT de DH jusqu'à l'intersection avec le parcours du 17km puis le retour du coté de Boneval.



