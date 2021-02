publié le 22/02/2021 à 10:27

Fun Radio Côte d'Azur et i music School vous offre vos cours de musique en ligne



Ecoutez Antoine entre midi et 16h sur Fun Radio côte d'azur dès que vous repérez le signal du Smash Fun, appeler le 0489493351, et gagnez votre abonnement d’un an en accès illimité sur imusicschool.com



Instruments, chant, MAO avec plus de 70 professeurs et artistes.