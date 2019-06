Fun Radio Côte d'Azur et Renfe SNCF vous invite en Espagne !

publié le 01/06/2019 à 10:18

Fun Radio Côte d’Azur et Renfé SNCF en coopération vous invite à la destination de votre choix :



MADRID / BARCELONE / TARRAGONE / OU SARAGOSSE…. C’est VOUS qui choisissez !

Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120,



Et partez à 2 en Espagne pour un week-end avec transports et hébergements dans l’une des 4 destinations proposés par Renfe SNCF en coopération et Fun Radio !