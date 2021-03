Fun Radio Cote d'Azur partenaire de Project Rescue Ocean

publié le 15/03/2021 à 10:06

Rdv au 123 rue Waldeck Rousseau à Saint-Raphaël, pour venir récupérer votre sac de collecte de déchets ! En famille, entre potes ou en solo, récoltez les déchets et partagez votre action sur les réseaux sociaux en vous prenant en photo avec le sac et publiez avec le tag #EcoFun et identifiez Project Rescue Ocean et Fun Radio Côte d'Azur pour inciter vos followers et contacts à en faire de même. A notre tour, nous partagerons vos photos sur nos réseaux sociaux.