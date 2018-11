publié le 22/11/2018 à 09:56

Fun Radio Côte d'Azur présente Ynfluenceurs Live Tour, le festival YouTube et Instagram les 24 et 25 Novembre à Toulon !



Plein de YouTubeurs seront présent : VodK, Neoxi, Farod, Anonimal et plein d'autres !



Pour gagnez vos invitations pour le salon, rendez-vous ici !



YLT 2018