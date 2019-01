Fun Radio Côte d'Azur vous invite à Break The Floor International

publié le 19/01/2019 à 12:53

Break-the-floor-affiche

Fun Radio Côte d'Azur vous invite à l'évènement Break the floor International le 27 Janvier au palais des festivals de Cannes !



Ecoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,

Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120,



Et gagnez vos invitations pour Break The Floor International, l’une des compét’ hip hop les plus prestigieuses au monde : le 27 Janvier à Cannes !



Plus d’infos et programme ici !