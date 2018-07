Fun Radio Côte d'Azur vous invite à l'Electrobeach Music Festival !

publié le 02/07/2018 à 16:20

DJ Snake, Steve Angello, Martin Garrix, Diplo... et tant d'autres DJs et surtout Vous ! C'est ce qui vous attend du 12 au 13 juillet à Port Barcarès, 3 nuits de folie intégrale avec les meilleurs DJs de la planète et même de l'univers ! C'est l'Electrobeach Music Festival 2018 !



Et gagnez vos invitations pour voir en live les meilleurs dj de la planète, Martin Garrix, Armin Van Burren , DJ Snake, Afrojack, Diplo, Oliver Heldens, Steve angelo et bien d’autres ...

Electrobeach Music Festival – du 12 au 14 juillet



Mainstage Electrobeach 2018 Crédit : Electrobeach.com

