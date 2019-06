publié le 15/06/2019 à 15:35

Fun Radio Côte d'Azur vous invite à l'Évènement Vélo sur le Circuit Paul Ricard les 29 et 30 Juin !



L’Evénement Vélo proposera à ses participants - plus de 1200 sont attendus - et aux visiteurs de vivre des moments sportifs riches et forts en émotions sur le Circuit Paul Ricard.



L’Evénement Vélo, un rendez-vous du début d’été sur la mythique piste du Circuit Paul Ricard, une semaine seulement après le passage des Formule 1 du Grand Prix de France.

Entourés d’une équipe de professionnels et installés dans les infrastructures grandioses du circuit, les participants pourront profiter d’une ambiance conviviale dans une enceinte sportive haut de gamme.

Un week-end ouvert aux professionnels, aux amateurs et aux passionnés qu’ils soient débutants ou expérimentés.





Pour gagnez vos invitations, envoyez le code "Vélo Paul Ricard" à cotedazur@funradio.fr !

Évènement Vélo