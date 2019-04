Fun Radio Côte d’Azur vous invite à l’international GT Open

publié le 18/04/2019 à 17:06

Les 27 et 28 Avril, venez assister à l’international GT Open au Castellet sur le Circuit Paul Ricard grâce à Fun Radio Côte d’Azur.

Vous voulez vos invitations ?

Envoyez maintenant le code "GT OPEN" à cotedazur@funradio.fr avec vos coordonnées complètes !

Voici le programme de l'évènement !

SAMEDI :



- 9h00/9h15 : Qualification - Championnat d'Espagne de Formule 4

- 9h25/9h45 : Qualification - GT Cup Open Europe

- 9h55/10h20 : Qualification - Euroformula Open

- 10h30/11h00 : Qualification - International GT Open

- 12h15 : Course - Championnat d'Espagne de Formule 4

- 13h00 : Course - GT Cup Open Europe

- 14h30 : Course - Euroformula Open

- 15h30 : Course - International GT Open

- 17h20 : Course 2 - Championnat d'Espagne de Formule 4



DIMANCHE :



- 9h15/9h35 : Qualification 2 - GT Cup Open Europe

- 9h50/10h15 : Qualification 2 - Euroformula Open

- 10h30/11h00 : Qualification 2 - International GT Open

- 11h10/11h25 : Qualification 2 - Championnat d'Espagne de Formule 4

- 12h40 : Course 2 - GT Cup Open Europe

- 14h00 : Course 2 - Euroformula Open

- 15h00 : Course 2 - International GT Open



- 16h40 : Course 3 - Championnat d'Espagne de Formule 4





