Fun Radio Côte d'Azur vous invite à la Gladiator Arena Boxing à Fréjus

publié le 22/06/2019 à 21:45

NC EVENTS présente le 29 juin 2019 l'événement boxe de cet été : Gladiator Arena Boxing

Venez revivre l'époque des gladiateurs dans un cadre unique que sont les Arènes de Fréjus là où boxe et histoire ne feront plus qu'un !!!!

Au programme : Boxe Anglaise, Muay Thai avec une confrontation FRANCE VS THAÏLANDE ,son et lumières, effets spéciaux, Gladiateurs et Show Feu.

Pour gagnez vos invitations, envoyez le code "Gladiator" à cotedazur@funradio.fr.

Tirage au sort en milieu de semaine. Les gagnants seront contactés par mail.