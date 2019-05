Fun Radio Côte d'Azur vous invite à la Riviera Race à Fréjus !

publié le 25/05/2019 à 13:19

Prêt à relever le défi ?

Fun Radio Côte d’Azur vous offre votre dossard pour la Riviera Race, la course à obstacle fun et sportive le 9 Juin à Fréjus !





Organisateur C'est une course à obstacles fun & sportive. Si certains obstacles peuvent être compliqués à passer, aucun n’est obligatoire. Cette Mud Run est parfaite pour s’amuser entre collègues ou amis tout en pratiquant une vraie activité sportive.

Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur,





Dès que vous entendez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120





Et gagnez votre dossard pour la Riviera Race à Fréjus avec un parcours de 6 ou 12 kilomètres, et pour les plus jeunes : la kids race de 2 kilomètres !

Riviera Race