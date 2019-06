Fun Radio Côte d'Azur vous invite à la soirée Party Fun Club !

publié le 01/06/2019 à 10:34

Ce Vendredi 7 Juin, Matt va retourner le Cryptone pour une soirée Party Fun Club de dingue!





- DJ SET

- KDOS FUN RADIO

- SURPRISES & More

Fun Radio débarque au Cryptone, Centre Arcadia

83720 Trans-en-Provence, ce Vendredi 7 Juin !



Venez vous éclater et vivez une soirée de oufff, mixée et animée par Matt de Fun Radio !



Pour gagnez vos invitations VIP pour vous et vos potes, envoyez le code "Party Fun Club" à cotedazur@funradio.fr !