publié le 27/04/2019 à 17:47



Fun Radio Côte d'Azur vous invite à la Sunday Ride Classic les 11 et 12 sur le Circuit Paul Ricard !



La Sunday Ride Classic est la plus grande opération Européenne sur la thématique du patrimoine du sport moto.

Pour cette 11ème édition plus de 1000 motos en piste avec la présence exceptionnelle de Kevin Schwantz, le Champion du Monde 1933 500 CC !

Coté piste :

- Des démonstrations de modèles de l’histoire de la moto avec des démonstations de machines de collections et de sport prestigieuses de 1960 à nos jours avec des stars d’époque au milieu des participants ! : Spencer, Agostini, Sarron, etc …

- L’histoire de la course moto : 7 plateaux de course couvrant l’activité du circuit de 1970) aujourd’hui : la vitesse, et l’endurance (Championnat d’Europe Classique ) avec une épreuve de 4 H en nocturne le samedi soir

- Même de spectaculaires sides cars seront en pistes

Comment gagner ?

Envoyez vos coordonnées complètes à cotedazur@funradio.fr pour tentez de gagner.

Sunday Ride Classic. Affiche