publié le 30/03/2019 à 13:18

Performance d'Acteur

Fun Radio Côte d'Azur vous invite à Performance d'Acteur à Cannes !

Du 14 au 20 Avril, retrouvez toutes les stars de l’humour :





Haroun



Jamel Debbouze

Fabien Olicard and Friends





Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous entendez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler au 0498 120 120,



Et gagnez vos invitations pour Performance d’Acteur Cannes Festival du 14 au 20 Avril !