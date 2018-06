Fun Radio Côte d'Azur vous invite au Color Summer Festival Crazy Edition

publié le 17/06/2018 à 11:48

Fun Radio Côte d’Azur présente : le Color Summer Festival Crazy Edition Vendredi 17 Aout dans les arènes de Fréjus !



Au programme : 7h de son dancefloor, des tonnes de poudre colorée, tempête de mousse, un show son et lumière exceptionnel avec Adrien Toma, DJ résident Party Fun, et Mosimann !





Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur !

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120





Et venez faire la fête le 17 Aout dans les arènes de Fréjus à la soirée électro la plus colorée de l’été, le Color Summer Festival Crazy Edition avec Fun Radio Côte d’Azur, le son dancefloor !



Affiche 2018