publié le 22/06/2019 à 21:12

Fun Radio Côte d'Azur vous invite au concert de Møme + Yuskek au Mas des Escaravatiers le 27 Juillet !



Møme

Møme alias Jeremy Souillart est un producteur français de musique électronique, musicien et compositeur, qui utilise le voyage comme source d'inspiration principale afin de créer sa musique. Un tournant créatif pour l'artiste qui pousse l'expérience du voyage créatif encore plus loin…

> Møme - Aloha (Official Music Video) ft. Merryn Jeann

Yuksek

¿Le son caractéristique de Yuksek, à mi-chemin entre post-disco, house et pop, transparaît dans les différentes pistes de son troisième album « Nous Horizon » paru en 2017. Il montre également son talent de chanteur. Ses nouvelles mélodies sont plus ensoleillées qu'avant ; ses battements et production plus subtile ; aérés, mais transmettant toujours une touche d'hédonisme dans ses sons les plus conviviaux.

> Yuksek - Cadenza ft. Polo & Pan

Pour gagner vos invitations, envoyez le code "Møme et Yuksek" à cotedazur@funradio.fr

Tirage au sort en fin de semaine. Les gagnants seront contactés par mail.