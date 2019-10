Fun Radio Côte d'Azur vous invite au Parc Spirou Provence pour Halloween !

publié le 14/10/2019 à 17:55

Fun Radio Côte d'Azur vous invite à faire le plein de frissons au Parc Spirou pour Halloween



Parc Spirou Halloween

Découvrez un parc version Zombillénium avec des performances inédites , des décorations terrifiantes et des animations exclusives.

Dès maintenant envoyez le code donnée par Flo entre 12h et 16h avec vos coordonnées à cotedazur@funradio.fr et tentez de gagner vos invitations pour le parc Spirou Provence.