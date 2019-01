Fun Radio Côte d'Azur vous invite au Val d'Allos, l'espace lumière !

publié le 06/01/2019 à 08:34

Partez profiter des nombreuses pistes de ski et de la grande piste de luge, sur le plus grand domaine des Alpes du Sud !

Fun Radio Côte d'Azur vous offre un séjour d'une semaine au Val D'Allos pour 4 personnes avec hébergement + forfaits.



Cette semaine écoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers à appeler le 0498 120 120 !

Tirage au sort en fin de semaine !