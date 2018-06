Fun Radio Côte d'Azur vous invite dans un lieu d’exception : Le Cercle aux Issambres

publié le 24/06/2018 à 10:39

Passez en mode été avec Fun Radio Côte d’Azur !



On vous a réservé une journée 100% détente pour 2 dans un lieu d’exception....... Le Cercle aux Issambres !



Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120

Et gagnez une journée de rêve dans la plus belle calanque de la région avec :



Vos matelas et votre déjeuner les pieds dans l’eau au Restaurant Bar Plage Le Cercle aux Issambres !



