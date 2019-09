Fun Radio Côte d'Azur vous offre eFootball PES 2020

publié le 15/09/2019 à 16:18

Fun Radio Côte d’Azur vous offre le jeu événement eFootball PES 2020 sur PS4 !

Cette année Konami vous offre plus de licences, plus de ligues, plus de stades et plus d’équipe en exclusivités.

Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,

Dès que vous entendez le signal du Smash Fun,

Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120,

Et gagnez eFootball PES 2020 sur Playstation 4, le meilleur jeu de foot de la rentrée !



La radio des jeux vidéo, c’est Fun Radio Côte d’Azur !