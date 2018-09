Fun Radio Côte d’Azur vous offre PES 2019 sur PS4

publié le 08/09/2018 à 16:29

Fun Radio Côte d’Azur, vous offre le jeu évènement PES2019 sur PS4 !



Cette année Konami vous offre plus de licences, plus de ligues, plus de stades et plus de légendes du foot à prendre en main



Écoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur,



Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez PES 2019 sur Playstation 4, le meilleur jeu de foot de la rentrée !



La radio des jeux vidéo, c’est FUN RADIO Côte d’Azur