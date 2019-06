Fun Radio Côte d'Azur vous offre vos pack été!!

publié le 30/06/2019 à 15:13

Cet été sur Fun Radio, prenez une vague de cadeaux !



Ecoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur

Dès que vous repérez le signal du SMASH FUN, soyez les premiers au

0 498 120 120 et tentez de gagner :

- Vos pass pour Aqualand Fréjus.. le plus grand parc aquatique de la Côte d'Azur !



- Un pass Luna Park !



- Hamacs The Windy pour la plage !





- Des boites de bonbons Lutti Best Fizz !



- Votre pack découverte Seabob, Step Paddle et Surf Électrique avec EcoGliss aux Issambres



- Un produit Creative Labs (Enceinte, Casque ou Ecouteurs)



- Et vos invits pour les plus grosses soirées dancefloor !



La radio de l'été, c’est Fun Radio Côte d’Azur !





Pour votre santé, bougez plus.