publié le 08/03/2021 à 09:57

Fun Radio Côte d’Azur et Reflet du monde vous offrent votre drone compact avec caméra embarquée !



Simple d'utilisation, pilotez et filmez avec enregistrement sur carte microSD !



Pour jouer, écoutez Antoine toute cette semaine entre midi et 16h, dès que vous entendez le Smash Fun, appelez au 04.89.49.33.51 et gagnez votre drone.