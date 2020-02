Fun Radio et AviaSim Cagnes Sur Mer vous offrent une expérience unique !

publié le 16/02/2020 à 14:35

Fun Radio Côte d'Azur et AviaSim Cagnes sur mer vous offrent une expérience de pilotage unique..



Ecoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur,

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez votre pass Full Experience pour piloter sur simulateur un avion de chasse et un avion de ligne



Vivez des sensations incroyables avec AviaSim Cagnes sur Mer et Fun Radio !

aviasim2