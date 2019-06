Fun Radio et Esterel Côte d'Azur vous offrent un baptême de Karting

publié le 21/06/2019 à 11:22

Fun Radio et Estérel Côte d'Azur vous offrent un baptême de Karting à l'occasion du Festy Kart les 29 et 30 Juin à Saint-Raphaël !



De nombreuses animations sont prévues autour de cet événement.

Essais, courses de jeunes sur kart thermique, de féminines, de pilotes Pro et de VIP sur kart électrique, village d’animations, soirée d’ouverture avec show à l’américaine autour de véhicules électriques, spectacle de danse, etc., le tout sur deux jours de compétitions et d’animations non-stop.





Pour gagner votre baptême de Karting, envoyez le code "Karting" à cotedazur.funradio.fr

Les gagnants seront contactés dans la semaine.



Esterel Côte d'Azur