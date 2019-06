Fun Radio et Xtrems Boat vous offrent une soirée privée sur un yatch !

publié le 25/06/2019 à 07:22

Vivez une soirée VIP avec Xtrems Boat et Fun Radio Côte d'Azur !

On a privatisé un yatch pour vous et vos potes ! (14 personnes max).



Xtrems Boat s'occupe de tout !



Le Samedi 29 Juin, de 19h à 00h, venez profiter sur un yatch privatisé au port Santa Lucia à Saint-Raphaël, avec repas, boisson, hôtesse et son dancefloor !

Comment gagner ?

Ecoutez Flo entre 12h et 16h sur Fun Radio Côte d'Azur,



Dès que vous entendez le signal du Smash Fun,



Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120.

Tirage au sort Vendredi 28 Juin avant 16h.