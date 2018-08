Fun Radio Marseille : Run Your Town Vitrolles

publié le 30/08/2018 à 11:08

Dimanche 9 septembre aura lieu la première édition de la course Run Your Town à Vitrolles !

Viens parcourir 6 kilomètres de course au cœur de la ville parsemé d'obstacles et de poudre colorée !

Run Your Town c'est une course qui te garanti dans moments drôles et inoubliables !

Vêtu de ton plus beau déguisement tu viendras à bout des obstacles et tu auras même droit à des surprises !

Tu célébreras ensuite tes exploits aux côtés des autres participants lors du festival de musique qui aura lieu après la course !



Pour gagner, complète le formulaire ci-dessous :