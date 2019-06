Fun Radio Midi-Pyrénées et AviaSim vous offrent une expérience unique !

publié le 11/06/2019 à 07:14

Fun Radio Midi-Pyrénées et AviaSim Toulouse vous offrent une expérience de pilotage unique..



A l’occasion de la fête des Pères,



Fun Radio et Aviasim vous offrent votre simulation de vol à bord d’un d’un avion de ligne!

Écoutez Ethan sur FunRadio Midi Pyrénées du 12 au 14 mai entre 12h et 16h, Dès que vous repérez le signal du SmashFun, soyez le premier à appeler le 05 61 58 85 09 et prenez les commandes d’un avion de ligne avec Aviasim situé à Beauzelle et Fun Radio Midi Pyrénées.



AviaSim Toulouse

> Piloter un simulateur de vol