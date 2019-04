FUN RADIO Midi-Pyrénées et RENFE SNCF en coopération vous offrent votre séjour à Barcelone!

publié le 01/04/2019 à 10:19

Fun Radio Midi-Pyrénées et "Renfe SNCF en coopération" vous offrent votre séjour en Espagne à Barcelone !



Cette semaine du 1 au 5 Avril, écoutez Ethan entre 12h et 16h sur Fun Radio Toulouse, dès que vous entendez "SmashFun" appelez le 05 61 588 509 et gagnez peut être votre séjour pour deux personnes à Barcelone, avec voyage en train depuis Toulouse Matabiau et hébergement compris dans un hôtel 3 étoiles!



un sélectionné par jour résultat le 5 avril en direct sur Fun Radio Midi-Pyrénées



COMMENT ECOUTER FUN RADIO MIDI-PYRÉNÉES

EN FM

En vous mettant sur l'une des stations suivante sur un poste traditionnel



TOULOUSE : 105.9 FM

TARASCON-SUR-ARIEGE : 90 FM

PAMIERS : 97.6 FM

FOIX : 98.7 FM

CASTRES : 105.9 FM





SUR INTERNET Allez sur www.funradio.fr/direct autorisez la géolocalisation puis sélectionnez Fun Radio Toulouse ou Pamiers

ou

Allez sur www.6play.fr autorisez la géolocalisation > Fun Radio > Player en bas à gauche > Séléctionnez le casque en bas à droite



APPLICATION Téléchargez l'application OFFICIELLE "Fun Radio" dans vos stores et Géolocalisez vous