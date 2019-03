publié le 25/03/2019 à 12:00

Fun Radio Ibiza Experience revient à Paris AccorHotel Arena le vendredi 19 avril 2019



#FunRadioIbizaExperience

KSHMR, Afrojack, Sunnery James et Ryan Marciano,Timmy Trumpet, W&W et Jonas Blue présents à Fun Radio Ibiza Experience 2019 !

Venez vivre une expérience inédite avec les plus grands DJ à l'AccorHotels Arena pour l'événement dance-électro de 2019 en jouant au Smash Fun tous les jours entre midi et 16h.

Repérez le signal et soyez le premier à appelez le 0 800 85 15 14.