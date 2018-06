Fun Radio Nîmes vous invite à l'Electrobeach Music Festival !

publié le 29/06/2018 à 10:27

DJ Snake, Steve Angello, Martin Garrix, Diplo... et tant d'autres DJs et surtout Vous ! C'est ce qui vous attend du 12 au 13 juillet à Port Barcarès, 3 nuits de folie intégrale avec les meilleurs DJs de la planète et même de l'univers ! C'est l'Electrobeach Music Festival 2018 !





Un aperçu ? Regardez l'aftermovie de l'édition 2017 ci-dessous.

> Electrobeach Festival 2017 | Official Aftermovie

Vous voulez votre Pass 3 jours ? Alors écoutez Fouco toute la semaine entre midi et 16h sur Fun Radio Nîmes, dés que vous repérez le signal du Smash Fun appelez le 0800 85 15 14 (Appel gratuit). Vous pourrez remporter le Pass 3 jours pour vous et la personne de votre choix*.

Mainstage Electrobeach 2018 Crédit : Electrobeach.com

Et si vous êtes DJ est que vous souhaitez mixer en warm up du festival, un contest est actuellement en cours. Retrouvez toutes les infos ici.



(*gagnants et accompagnants majeurs uniquement)