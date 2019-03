Fun Radio Nîmes vous invite à la nuit de l'orientation au palais des congès d'Arles le vendredi 8 mars

publié le 04/03/2019 à 11:02

Le vendredi 8 mars 2019 de 17h à 21h30 au Palais des Congrès d’Arles

Entrée gratuite



Que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants ou parents, cette soirée est faite pour vous ! Face à la multitude de métiers et de formations, le choix de l’orientation est souvent difficile et angoissant. Pour vous accompagner dans cette réflexion, la CCI du Pays d’Arles organise la 8ème édition de la Nuit de l’Orientation :



Elle vous permettra de rencontrer de nombreux professionnels, de collecter des informations et ainsi d’alimenter votre projet d’orientation. Le tout dans un ambiance conviviale et détendue !



Espace speed-meeting : rencontre avec des professionnels qui vous présenteront leur métier et répondront à toutes vos questions dans les domaines de



l’hôtellerie/restauration/tourisme

l’agriculture/agroalimentaire

l’industrie culturelle et le patrimoine

la distribution/commerce/vente

la santé/social/service aux personnes

l’industrie/logistique/transport

le tertiaire

le BTP

la sécurité

Espace multimédia : découverte des métiers faits pour vous en fonction de vos centres d’intérêt et de votre personnalité.



Espace conseils individuels : rencontre avec des conseillers d’orientation.



Professionnels, aidez des jeunes à construire leur projet professionnel

Vous êtes chefs d’entreprise, salariés… et passionnés par votre métier…



Venez témoigner de votre parcours et répondre aux interrogations de celles et ceux qui exerceront peut-être un jour votre métier !



Vous pouvez venir selon vos disponibilités dès 17h pour 1h ou 2h ou même toute la soirée, nous nous adapterons à votre emploi du temps.



Nous vous remercions pour votre engagement, pour l’intérêt que vous portez aux jeunes de notre territoire et à travers eux, à l’avenir de votre profession.



Contact et information : nuitorientation@arles.cci.fr