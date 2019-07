Fun Radio Nîmes vous offre TimeXperience

publié le 01/07/2019 à 12:02

Fun Radio Nîmes a un message à vous faire passer de la part de l’Agent X :

« Agents TimeXperience, vous vous préparez à faire un voyage dans le couloir du temps qui vous permettra d’accéder aux différentes missions proposées par l’agence. Mais attention, celui-ci restera seulement ouvert 60 minutes durant lesquelles vous devrez réussir votre mission et en revenir ! »



Écoutez Ana sur Fun Radio Nîmes entre 12h et 16h pour gagner vos places et emmener vos potes ou votre famille pour découvrir TimeXperience !

Dès que vous entendez le Signal du Smash Fun, appelez le standard au 0 800 85 15 14 (numéro gratuit).

Plus d'informations sur https://timexperience.fr/accueil/ - 240 Rue Le CorbusierZone de Grézan Languedoc-roussillon, Nîmes 30000 et au 04 66 26 52 02