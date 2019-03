Fun Radio Nîmes vous offre un week-end à l'Astronarium Aniane

publié le 04/03/2019 à 10:52

Fun radio Nîmes et l'Astronarium Aniane vous offre un week-end de rêves à l’observatoire astronomique d'Aniane.

Passez la nuit dans un dôme confortable, au plus près des étoiles.

Pour gagnez votre séjour insolite, jouez au Smash Fun tous les jours entre midi et 16h.

Repérez le signal et soyez le premier à appelez le 0 800 85 15 14.





Plus d'informations sur https://www.astronarium.fr/, au 06 98 20 04 21, et sur instagram @astronarium_aniane



ASTRONARIUM ANIANE

Observatoire Astronomique

Chemin du tunnel

34150 ANIANE