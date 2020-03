Fun Radio Nîmes vous offre vos sessions en réalité virtuelle chez CAP VR Nîmes

publié le 10/03/2020 à 11:38

En réalité virtuelle, tout devient possible. Le scénario de Virtual Room va vous impressionner. Imaginez qu’on vous confie la mission de sauver le monde à travers le temps et l’espace: la Préhistoire, la Lune, le Moyen-Âge et l’Egypte ! La collaboration est la clé pour réussir votre mission et repartir gagnant de cette aventure.

Écoutez Ana sur Fun Radio Nîmes entre 12h et 16h pour gagner vos places et emmener vos potes ou votre famille pour découvrir CAP VR !

Dès que vous entendez le Signal du Smash Fun, appelez le standard au 04 3000 36 41 (numéro gratuit).



Plus d'informations sur https://capvr.fr/

16 Avenue du Général Leclerc

30 000 Nîmes

et au 04 66 84 64 06