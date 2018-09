Fun Radio vous offre vos dossards pour le Roc d'Azur !

publié le 23/09/2018 à 10:51



Fun Radio Côte d’Azur vous offre vos dossards pour l’évènement VTT de l’année le Roc d’Azur !



Ecoutez Flo entre Midi et 16h sur Fun Radio Côte d’Azur,

Dès que vous repérez le signal du Smash Fun,

Soyez les premiers à appeler le 0498 120 120



Et gagnez vos dossards pour participer à l’une des 34 courses du Roc d’Azur : le plus grand rassemblement VTT au monde du 10 au 14 Octobre base nature de Fréjus avec Fun Radio

Liste des courses et infos sur : rocazur.com !



Inscriptions au plus tard le 30 septembre 20h dans la mesure des places disponibles.

Roc Azur 2018