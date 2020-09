Gagnez 1 an de Fitness avec le Studio 212 et Fun Radio Belfort !

publié le 14/09/2020 à 12:55

Studio 212 ?

STUDIO 212 est une association loi 1901 qui propose des séances de danse à partir de l’âge de 5 ans jusqu’à l’âge adulte en street hip hop commercial dancehall et girly talons ainsi que des séances de fitness. Studio 212 présente son gala à la fin de l’année scolaire afin de présenter le travail de tous les élèves ! pour les plus prometteurs, assidus et motivés, nous participons a des représentations ainsi qu’à des concours de danse. Studio 212 propose également des stages ouvert à tous tout au long de l’année. Notre principal objectif est de conduire nos élèves à se surpasser et à progresser le tout dans une ambiance bienveillante ! vous avez juste à faire le premier pas… et on s’occupera du reste !

Nos cours se situe dans le pays de Montbéliard (25), plus précisément sur la commune de Bart (4km de Montbébliard) à la salle Henri Coulon qui se situe derrière la mairie.



QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, Fun Radio Belfort et le studio 212 vous offres 1 an de cours de fitness !

COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H.

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11



1 pré-sélectionné par jour. Tirage au sort vendredi.



AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !



Bonne chance la famille !

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 18 septembre 2020.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.