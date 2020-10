Gagnez 6 mois de coaching sportif avec Ivan LP et Fun Radio Belfort !

publié le 12/10/2020 à 12:26

Qui est Ivan ?

Il est coach sportif privé, diplômé d’une Licence STAPS (Bac+3), obtenue à l’université de Nancy en 2012. Après avoir été militaire dans l’infanterie et secouriste à la Croix-Rouge, Il a créé son entreprise de coaching sportif privé en 2018.

Sa mission est de vous accompagner dans votre démarche et de vous donner toutes les clés de la réussite. Au travers d’une relation de confiance mutuelle, vous parviendrez à surmonter tous les obstacles et à capitaliser sur vos points forts pour réussir.

Pour en savoir plus : SITE Web



QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, Fun Radio Belfort et Ivan vous offres 6 mois de coaching privé.

1 présélectionné par jour. Le gagnant sera sélectionné après un test réalisé par Ivan.

COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 16 octobre 2020.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.