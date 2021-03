Gagnez vos chocolats Vincent Guerlais pour Pâques

publié le 29/03/2021 à 13:14

La Maison Vincent Guerlais

La chocolaterie Vincent Guerlais fête aujourd'hui ses 23 ans d'existence. C'est en 1997 que Karen et Vincent Guerlais posent leurs valises pleines de bonnes recettes au 11 Rue Franklin à Nantes. La clientèle est rapidement au rendez-vous, friande de pâtisseries originales et de spécialités chocolatées audacieuses.

QUEL EST LE CADEAU ?

Toute la semaine, gagnez vos œufs en chocolats et votre boite de petit Beurre !

COMMENT JOUER?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H. Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 63 19 30 11

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 02 avril 2021.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.