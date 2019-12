Gagnez vos entrées 4DX au cinéma Pathé de Belfort

publié le 09/12/2019 à 15:04

QUEL EST LE CADEAU ?

Votre cinéma Pathé Belfort et Fun Radio Belfort vous offres votre entrées 4DX.



COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H.

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 84 904 500

AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !

QU’EST CE QUE LA 4DX ?

Développée par la société sud-coréenne CJ 4DPLEX, la technologie 4DX transforme la salle de cinéma pour chambouler les limites habituelles de l’écran. Vous êtes bel et bien plongés au cœur de l’action et vivez l’histoire comme si vous étiez à la place des personnages.

Du côté de l’écran, tout se passe normalement : le film projeté demeure identique à une projection classique, qu’il soit en 2D ou 3D. La salle est équipée d’un système sophistiqué de technologies associant les mouvements des sièges à des effets spéciaux. Le tout est parfaitement synchronisé avec les moindres détails de l’histoire et particulièrement lors des scènes d’action où vos sens sont intensément sollicités.

Bonne chance la famille !

MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 13 décembre 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.