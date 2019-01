Gagnez vos entrées pour le Festival GéNéRiQ à Montbéliard

publié le 25/01/2019 à 15:00

Une soirée rap dans un temple du XVIIème Siècle à Montbéliard? une expérience à vivre uniquement avec le Festival GéNéRiQ !

Generiq programmation

C'est donc dans le cadre exceptionnel du Temple Sain George de Montbéliard que se déroule l'un des évènements les plus attendu de l'édition 2019 : Le concert de Cadillac (Stupeflip)

> CADILLAC - ORIGINUL - GAME OVER

Jeune rappeur parisien, SIRAP est l'un des nouveaux phénomènes de la scène rap made in France, il mêle hip hop et rock voir même le métal!

> Sirap - Intro

Et cerise sur le gâteau : Les DJ du Eye of the dead Crew adeptes des mélanges rap, électro et métal seront aux platines pour le warm-up de la soirée !

Plus d'infos :

Jeudi 7 Férier 2019

-Ouverture des portes : 20h

-Lieu : Temple Saint Georges - 17 rue Saint Georges 25200 Montbéliard

-Tarifs : Réduit à 14€ / 20€ sur place

Accédez à la billetterie

Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance, facile !

