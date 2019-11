Gagnez vos entrées pour Rulantica !

publié le 24/11/2019 à 18:17

QUEL EST LE CADEAU ?

Rulantica et Fun Radio Belfort vous offres vos entrées pour le nouvel univers aquatique de Europa-park : Rulantica !



COMMENT GAGNER ?

Écoutez Yann sur Fun Radio Belfort entre Midi et 16H.

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit : 03 84 904 500



AUGMENTER VOS CHANCES DE GAGNER ?

Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort !





QU’EST CE QUE RULANTICA ?

Un subtil cocktail de style scandinave, de paysages nordiques, de conceptions créatives et de scénarios mystiques génère une atmosphère unique et époustouflante au sein de l’univers aquatique indoor Rulantica. Un total de 25 attractions, dont 17 toboggans pour petits et grands, promettent du fun aquatique à l’état pur pour tout un chacun. Au sein de l’espace indoor de 32 600 m² ainsi que dans l’espace outdoor attenant, les amateurs de baignade pourront profiter toute l’année de neufs merveilleux espaces thématiques.

Découvrir les attractions :

Skip Strand, Rangnakor, Vildstrøm, ….



Découvrir ici : https://www.europapark.de/fr/rulantica/plongez-dans-un-univers-unique-en-son-genre

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE RULANTICA :

Rulantica est au centre d’une histoire aux multiples ramifications développée par MackMedia. Le thème principal est l’île légendaire « Rulantica », qui fascine les Hommes depuis toujours.



Découvrez dès maintenant en 3D la fantastique histoire de Rulantica sur le site Internet interactif : LIEN





Bonne chance la famille !







MODALITÉS DE JEU :

Fin de l'opération le vendredi 29 novembre 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.