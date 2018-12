GAGNEZ VOS INVITATIONS POUR I LOVE TECHNO 2018 AVEC FUN RADIO TOULOUSE

publié le 03/12/2018 à 08:39

I LOVE TECHNO 2018 FUN RADIO MIDI-PYRENEES

> I LOVE TECHNO EUROPE 2017 (Official Aftermovie)

I LOVE TECHNO EUROPE 2018

Une vingtaine des plus grands DJs de la scène mondiale et européenne se donnent rendez-vous pour le plus grand bonheur des amateurs des musiques électroniques, le 15 Décembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier, sur la commune de Pérols.Au programme de cette 4ème édition d’I Love Techno Europe : une nuit entière de Lives et DJ sets intenses



LINE UP

Charlotte de Witte



DIMA (live) aka Vitalic Official

Dixon

Downlink

HOSH

Kölsch

Laurent GarnierSolomun (Official)

Tale Of Us

THE HACKER B2B Arnaud Rebotini

Dustycloud

Doctor P

Giorgia Angiuli

Guestarach

I LOVE TECHNO x Dernier Cri (contest winner)

Macky Gee

Teho (live)







Comment gagner vos invitations ?

Écoutez Ethan entre midi & 16h sur Fun Radio Midi-Pyrénées, dès que vous entendez le signal "Smash Fun" appelez le 05 61 588 509 et gagnez vos invitations pour 2 personnes pour I Love Techno Europe @ Montpellier !

