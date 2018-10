Gagnez vos invitations pour l'Avant Première VOYEZ COMME ON DANSE

Voyez comme on danse 795530

publié le 02/10/2018 à 13:46

Ecoutez Fun Radio Lorraine & Gagnez vos invitations pour l'avant-première du film

VOYEZ COMME ON DANSE de Michel Blanc avec Jean-Paul Rouve, Karin Viard, Carole Bouquet et Charlotte Rampling

Mardi 9 Octobre à 20h00 UGC CinéCité de Ludres et UGC Saint-Jean

Choisissez votre cinémaJouez également sur notre page facebook Facebook/CommunauteFunRadioLorraine

Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Mail Tél & le Fun'Pass : "REBONDIR"

Voyez comme on danse